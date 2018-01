Caxias vence Ulbra e vai às semifinais do Gaúcho O Caxias venceu a Ulbra nos pênaltis por 4 a 2, após 0 a 0 no tempo normal, neste sábado, em Canoas, no primeiro jogo das quartas-de-final do Campeonato Gaúcho, e enfrenta o Grêmio, campeão do Grupo 2 na primeira fase, em uma das semifinais da competição, que acontecem nos dias 15 e 22 deste mês, respectivamente em Caxias do Sul e Porto Alegre. A Ulbra, segunda colocada do Grupo 1, foi sempre melhor que o Caxias, terceiro classificado no Grupo 2. E, mesmo assim, não conseguiu transformar em gols as chances que teve no primeiro tempo com Barão, Jaques e Alessandro. Lima perdeu uma grande oportunidade para o Caxias, que equilibrou o jogo na segunda etapa, manteve o 0 a 0 e levou a decisão para os pênaltis, onde venceu com as cobranças de Oliveira, William, Rihantoni e Thiago. Tarciano e Ricardinho marcaram para a Ulbra. Esportivo (2º do grupo 2) e Veranópolis (3º do grupo 1) disputam a outra partida das quartas-de-final neste domingo, em Bento Gonçalves. O vencedor pega o Juventude, campeão Grupo 1, em dois jogos, também dias 15 e 22.