Caxias x Vila Nova: duelo de opostos Neste sábado à tarde, Caxias-RS e Vila Nova-GO se enfrentam com situações inversas no Campeonato Brasileiro da Série B. Os gaúchos precisam se recuperar da derrota para o Sport por 3 a 0. Já os goianos esperam um novo triunfo, assim como aconteceu diante do Marília, pelos mesmos 3 a 0. A partida está marcada para o Estádio Centenário, às 16 horas, em Caxias do Sul. O técnico Juninho Fonseca aproveitou a semana de trabalho para conhecer melhor o elenco e moldar o time com seu estilo de comando. A única alteração que pode acontecer no time em relação ao que foi goleado em Pernambuco é a entrada do atacante Cidimar, contratado por empréstimo junto ao Internacional-RS, em lugar de Gavião. No Vila Nova, o técnico Evair, ex-centroavante da seleção brasileira, ainda não tem nenhum desfalque confirmado, mas três jogadores são dúvidas. O zagueiro Heleno fraturou um dedo da mão ao dar um carrinho na estréia, mas garante que vai para o jogo. O meia Tim e o atacante Wando, com dores musculares, esperam decisão neste sábado. Os substitutos seriam Alexandre, na meia, e Sérgio Müller, na frente.