Caxirola é vetada na Copa das Confederações

RIO - A caxirola, instrumento criado pelo músico Carlinhos Brown que contou com o apoio do governo federal para ser o símbolo do Mundial no Brasil, foi vetada para a Copa das Confederações. "A Fifa não permite a entrada de torcedores com qualquer instrumento musical e a caxirola entra neste quesito", disse nesta segunda-feira o gerente de Segurança do Comitê Organizador Local (COL) da Copa, Hilário Medeiros.

Segundo ele, a decisão de vetar a caxirola foi tomada em conjunto com o governo federal, que antes apoiava o instrumento de Brown. Fato é que a caxirola não passou no teste. Lançada num clássico Bahia x Vitória na nova Arena Fonte Nova, em 28 de abril, o instrumento foi arremessado no gramado por centenas de torcedores.