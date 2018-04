CBAt convoca 35 atletas para a disputa dos Jogos Sul-Americanos de Cochabamba

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) convocou nesta terça-feira 35 atletas para os Jogos Sul-Americanos de Cochabamba. A competição acontecerá entre os dias 4 e 7 de junho na Bolívia.

No total, foram chamados 18 mulheres e 17 homens, número determinado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Na lista, destaque para Rosângela Santos, bicampeã pan-americana, e Almir Junior, que no início de março conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial Indoor de Atletismo de Birmingham, na Grã-Bretanha.

A CBAt chamou os líderes do ranking brasileiro e também atletas que estivessem entre os três primeiros colocados no ranking sul-americano. A partir dos convocados, foi definida também a comissão técnica.

O treinador chefe da delegação brasileira será João Paulo Cunha. Ele será acompanhado por Edemar Alves dos Santos, Victor Fernandes, José Haroldo Loureiro Gomes e José Antonio Rabaça.

Confira a lista de convocados e as respectivas provas que disputarão:

Feminino:

Rosangela Santos (Pinheiros) - 100m

Vitoria Rosa (Orcampi Unimed) - 200m

Geisa Coutinho (Pinheiros) - 400m

Tatiele Roberta de Carvalho (Pinheiros) - 10.000 m

Fabiana Moraes (Pinheiros) - 100m c/barreiras

Valdileia Martins (Orcampi Unimed) - salto em altura

Eliane Martins (Pinheiros) - salto em distância

Jessica Carolina Oliveira (Orcampi Unimed) - salto em distância

Nubia Soares (Orcampi Unimed) - salto triplo

Juliana de Menis Campos (Orcampi Unimed) - salto com vara

Geisa Arcanjo (Pinheiros) - arremesso do peso

Andressa de Morais (Pinheiros) - lançamento de disco

Fernanda Borges (Orcampi Unimed) - lançamento do disco

Laila Ferrer (Pinheiros) - lançamento do dardo

Eloah Scramin (IEMA - São Bernardo) - lançamento do dardo

Mariana Grasielly (Orcampi Unimed) - lançamento do martelo

Erica Rocha de Sena (Orcampi Unimed) - 20km marcha atlética

Giovana Aparecida Cavaleti (Orcampi Unimed) - heptatlo

Masculino:

Vitor Hugo dos Santos (Orcampi Unimed) - 100m

Aldemir Gomes da Silva Junior (Pinheiros) - 200m

Lucas da Silva Carvalho (Orcampi Unimed) - 400m

Eder Antonio Souza (São Paulo FC/Kiatleta ) - 110m c/barreiras

Eduardo dos Santos de Deus (Orcampi Unimed) - 110m c/barreiras

Marcio Soares Teles (Orcampi Unimed) - 400m c/barreiras

Hederson Estefani (Pinheiros) - 400m c/barreiras

Altobeli Santos da Silva (Pinheiros) - 3.000m c/obstáculos

Alexsandro Melo (Orcampi Unimed) - salto em distância

Almir Cunha dos Santos (Sogipa) - salto triplo

Fernando Carvalho Ferreira (Orcampi Unimed) - salto em altura

Talles Frederico Silva (Pinheiros) - salto em altura

Augusto Dutra Oliveira (ABrA - Bragantina ) - salto com vara

Darlan Romani - arremesso do peso

Douglas Junior dos Reis (Orcampi Unimed) - lançamento do disco

Allan Wolski (Pinheiros) - lançamento do martelo

Felipe Vinicius dos Santos (Orcampi Unimed) - decatlo