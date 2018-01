CBB: Técnico José Medalha é candidato José Medalha, ex-técnico da Seleção Brasileira de basquete, é um dos dois candidatos que vão tentar tirar Gerasime "Grego" Bozikis da presidência da Confederação Brasileira de Basquete, deu uma coletiva nesta segunda-feira. No plano de gestão que Medalha entregará a cada um dos 27 presidentes de federações, um dos pontos abordados é em relação à reeleição. "Se eu for eleito e não conseguir levar as duas Seleções para os Jogos de Pequim, em 2008, eu prometo que não vou tentar a reeleição", disse o ex-técnico da Seleção Brasileira. Medalha critica a atual gestão de Grego, que está na presidência há oito anos. "Oito anos sem classificar a Seleção Masculina para a Olimpíada é um absurdo. Na verdade, serão 12 anos, porque faltam outros quatro até Pequim", emendou. "Outro aspecto negativo é a centralização de poder. Na atual gestão, só três ou quatro pessoas tomam todas as decisões. Se a gente ganhar, isso vai ser diferente."