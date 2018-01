CBF: a estranha matemática do futebol Está no regulamento da Série A do Campeonato Brasileiro: uma vitória vale três pontos. O Internacional, até a noite desta quinta-feira, antes do jogo com o Fluminense, havia conquistado nove pontos em três partidas. Logo, qualquer estudante do ensino fundamental concluiria: (se 3 x 3 = 9, o Inter, portanto conquistou três vitórias). Certo? Mais ou menos. A equação da Justiça Esportiva é diferente. O clube gaúcho chegou aos nove pontos ao vencer duas partidas e empatar outra, com a Ponte Preta. O fato inusitado é muito confuso e difícil de explicar. O Inter ganhou os pontos do jogo com a Ponte por causa da escalação irregular do meia Roberto. Assim determina o Artigo 301, do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF). Mas por que não obteve então mais uma vitória, já que recebeu os três pontos? ?A Fifa não admite mudança do resultado de campo?, diz o diretor da Confederação Sul-Americana de Futebol, Hildo Nejar. A pena prevista no Artigo 301 foi redigida em abril de 1997. ?A interpretação da lei é literal?, afirma o presidente do STJD, Luiz Zveiter. Ele admite a dificuldade dos torcedores em entender a questão. ?O regulamento da competição deveria detalhar essas situações quando um clube fosse punido pelo 301?, observa, referindo-se à manutenção ou não da validade dos gols, o acréscimo de uma vitória ao clube prejudicado e de uma derrota ao infrator em jogos como o da Ponte Preta com o Internacional. Especialista em Direito Esportivo, a advogada Vera Otero reconhece a polêmica. ?Essas aberrações acontecem. É legal, no que diz respeito à lei, mas é meio louco.? Vera dá um exemplo do que considera uma situação temível ? a hipótese de Inter e Ponte terminarem a competição empatados em pontos e o critério de desempate por número de vitórias ou saldo de gols tiver de ser aplicado. ?Aí o torcedor vai mesmo à loucura.? Até mesmo quem formulou o 301 se espanta com as aberrações que estão acontecendo. O advogado Álvaro Melo Filho, era membro do Conselho Nacional de Desportos (CND) quando, em 1987, ocorreu a primeira modificação no artigo, que no seu entender deveria ainda estar valendo. ?A versão original do STJD previa a perda de cinco pontos para o time infrator e o benefício de o mesmo número de pontos para o seu adversário, sem mudança no placar?, disse Filho, um dos responsáveis pela formulação da Lei Zico. ?Por causa dos protestos das equipes, o CND modificou o artigo para torná-lo mais justo.? A mudança de 1987, resolução nº 328 do MEC, determinou que o 301 somente tiraria cinco pontos da equipe infratora, sem benefício de qualquer quantidade de pontos para o seu adversário. ?O placar tem que ser mantido. Por isso, o mais justo é somente tirar os pontos de quem estava errado e não distribuí-los.? Um dos diretores do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, Luiz Felipe Guimarães Santoro, já fez previsões pessimistas quanto ao futuro. Pelo texto do novo Estatuto do Desporto, preliminarmente aprovado na comissão da Câmara dos Deputados, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) será a responsável pela elaboração do novo CBDF, que terá a aprovação ou não do Conselho Nacional de Esporte. Prenúncio de mais confusões...