CBF aceita discutir regulamento A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pressionada pelo Vasco, recuou e convocou para segunda-feira uma reunião do Conselho Técnico da entidade. Durante o encontro, as federações estaduais e os clubes vão discutir o regulamento, a forma e a tabela de disputa do Campeonato Brasileiro/2001. Com a reunião, o mandado de garantia impetrado pelo Vasco no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deve perder seu efeito. O clube alegava que a CBF descumpriu seu estatuto, ao divulgar uma tabela do Brasileiro, sem o aval do conselho. Apesar de ter sido atendido em suas exigências judiciais, o Vasco deve ser o principal prejudicado. O presidente vascaíno, Eurico Miranda, não aceita estrear no Brasileiro atuando fora de casa (pela tabela o time enfrenta o Gama, em Brasília) e ainda impõe que o confronto contra o rival Flamengo seja transferido de sexta-feira para domingo. No conselho, o Vasco deve ter todas as suas pretensões rejeitadas, já que os adversários constituem maioria e necessitam de uma vitória simples para derrubar as exigências de Eurico.