CBF adia a estréia do Corinthians A CBF acatou pedido do Corinthians e alterou a data de estréia da equipe no Campeonato Brasileiro. O clube paulista iria enfrentar o Atlético-MG sábado, no Pacaembu, mas como a delegaçã corintiana só volta na quinta à noite do México, onde disputa partida pela Libertadores na quarta, a partida pela competição nacional foi transferida para domingo. O local foi mantido e o horário será às 18 horas.