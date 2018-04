CBF adia definição sobre René Simões O técnico René Simões tinha reunião agendada havia alguns dias com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira. O encontro, marcado para esta segunda-feira, na sede da entidade, deveria definir a situação de Simões. Ele levou a equipe feminina à medalha de prata nos Jogos de Atenas e esperava uma proposta concreta de Teixeira para continuar o trabalho com as moças do futebol. Mas a decisão quanto à sua permanência na CBF acabou adiada. "O que eu quero é continuar sendo produtivo e feliz", disse o treinador, quando perguntado se a tendência era a de prosseguir com a seleção feminina. Ele tem proposta para dirigir uma seleção africana, masculina, até o Mundial de 2006. Mas prefere aguardar o desenlace das negociações com a CBF para tomar uma decisão. "A princípio, gostaria de ficar no Rio; acabei de montar uma casa com minha mulher, na Barra da Tijuca", disse. Simões levou a Teixeira um projeto para tornar o futebol feminino uma atividade de ponta no Brasil. E reiterou que o dirigente se mostrou muito disposto a incentivar a prática da modalidade. "As modificações têm de ser lentas, graduais. Lançar um projeto é muito fácil. Difícil é sustentá-lo." De acordo com relato da Assessoria de Imprensa da CBF, Ricardo Teixeira quer fazer uma revolução no futebol feminino do País e vai cumprir as promessas feitas em Atenas, quando a equipe ainda comemorava a inédita conquista da medalha de prata. A entidade vai oferecer ajuda de custo para as jogadoras que estiveram na Grécia e estão sem clube. E arcará com despesas extras para quem sofrer alguma lesão ou passar por outras dificuldades. O objetivo da CBF, a curto prazo, é não deixar nenhuma delas desamparada. Simões testemunhou o entusiasmo de Teixeira na reunião. "Ele realmente está fiel ao que vem dizendo. E as meninas vão ter uma resposta muito boa ao resultado obtido na Olimpíada da Grécia." No projeto apresentado ao dirigente, o treinador ressaltou a necessidade de se criar um trabalho de base, com várias seleções, como já ocorre com o futebol masculino. Ele não confirmou se propôs a formação de uma Liga Feminina. Idéia, porém, defendida por Teixeira. "O presidente me disse que vai tentar encontrar patrocínios, parceiros comerciais, para dar vida nova ao futebol feminino. E que se não conseguir isso, vai usar a própria estrutura da CBF para não deixar essa conquista passar em branco."