CBF adia jogo do Santos contra o Atlético-PR A pedido da diretoria do Santos, o Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou a partida entre a equipe paulista e o Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro, do dia 22 de junho para o dia 30 de julho, na Arena da Baixada. A justificativa para a solicitação da mudança é a de que a delegação do Santos poderia voltar da Colômbia para o Brasil somente na outra semana. A equipe brasileira joga amanhã com o Independiente, de Medellín, na segunda partida da semifinal da Taça Libertadores da América. Na eventualidade de o América de Cali se classificar para a final ao lado do Santos, o time de Emerson Leão continuaria treinando na Colômbia. O diretor do Departamento Técnico da CBF, Virgílio Elísio, disse que teve a anuência do Atlético-PR para a mudança. ?A direção do clube foi muito solícita e aceitou a proposta. Neste momento, há um sentimento pró-Santos em todo o Brasil?, disse.