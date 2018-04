CBF adia jogos de Fluminense e Botafogo por causa da Olimpíada

A CBF acatou o conselho do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (Gepe) de suspender as partidas do Brasileirão no Rio durante agosto, e para não prejudicar Botafogo e Fluminense, anunciou nesta terça-feira o adiamento de dois jogos destes clubes. As partidas que tiveram as datas alteradas foram: Botafogo x Grêmio e Fluminense x Figueirense.

O time tricolor deveria receber o Figueirense na quarta-feira da semana que vem às 21 horas, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas agora, as equipes só se enfrentarão um mês mais tarde, no dia 3 de setembro, às 16 horas, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita.

Já o confronto entre Botafogo e Grêmio, pela 19.ª rodada, deveria acontecer no dia 7 de agosto, mas, com a alteração da CBF, será disputado no dia 4 de setembro, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio. O horário das 18h30 foi mantido.

A decisão pelo adiamento dos confrontos aconteceu depois que o Gepe informou à CBF na semana passada que não poderia se responsabilizar pelas partidas dos clubes no Rio no mês de agosto, uma vez que a prioridade do contingente policial será a Olimpíada que acontecerá na cidade.