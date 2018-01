CBF admite adiar início do Brasileiro O vice-presidente jurídico da CBF, Carlos Eugênio Lopes, admitiu na tarde desta terça-feira que existe grande possibilidade de o Campeonato Brasileiro não começar em 1º de agosto, como previsto. O motivo é a briga judicial entre a entidade e o Remo, que ganhou na justiça do Pará o direito de participar da competição. Na avaliação de Lopes, o fato de a justiça estar em recesso inviabiliza o início do campeonato na data prevista no Calendário Quadrienal do Futebol. A CBF recorreu da decisão, mas a justiça do Pará só voltará a funcionar no início do mês. Se o campeonato não começar em 1º de agosto será a segunda mudança do calendário, já que a Série B do Brasileiro - prevista para começar em julho - só terá início em agosto.