CBF admite mudar jogos da seleção O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, admitiu hoje no Rio, que o programa de racionamento de energia implantado pelo governo, poderá mexer diretamente com a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. Inicialmente, estão previstos apenas jogos no Rio e em São Paulo. "É um fato emergencial e, se precisarmos, a Confederação Sul-Americana deve aceitar." É certo que as partidas terão os seus horários mantidos e, por conta disso, poderão ser transferidos para estados onde racionamento não esteja em vigor. Teixeira comentou também as acusações contra a CBF: o funcionário Ariberto Pereira dos Santos Filho tinha afirmado, na CPI da CBF/Nike, que os depósitos de cheques da entidade em sua conta seriam para pagar gratificações de jogadores da seleção. O dirigente disse que as gratificações passarão a ser pagas por meio de contas bancárias por "segurança".