CBF admite mudar tabela do Brasileiro Apesar da antecedência de 52 dias na confecção, o Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não descartou a possibilidade de alterações na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro de 2003, por causa dos horários das partidas. O problema é que a tabela divulgada nesta quarta-feira foi organizada respeitando os horários e a grade de programação da TV Globo, mesmo com os clubes ainda negociando a venda dos direitos de transmissão da competição. O diretor-técnico da entidade Virgílio Elisio, no entanto, assegurou que, caso uma outra emissora consiga os direitos de transmissão, a tabela poderá ser adequada a nova grade de programação. O dirigente frisou que não existe a possibilidade de alterações nos confrontos. A pedido dos canais de TV fechado, o torcedor terá que se acostumar a um novo horário de transmissão dos jogos, às 18 horas. A abertura do campeonato, no dia 29, foi toda programada para esta hora. Também a pedido das televisões, a partir da 37ª rodada, os horários dos jogos não foram marcados, porque será respeitado a posição dos clubes na tabela de classificação. Paulistas - Enquanto Santos, Corinthians e Guarani vão estrear no Brasileiro jogando em casa, São Paulo, São Caetano e Ponte Preta atuarão no campo do adversário. No sábado, o Corinthians e o Guarani abrem a primeira rodada contra Atlético-MG e Vasco. Ainda neste dia jogam Goiás e Paysandu, além de Atlético-PR e Grêmio. No domingo atuam Santos e Paraná, Juventude e São Paulo, Cruzeiro e São Caetano, Internacional e Ponte Preta, Flamengo e Coritiba, Criciúma e Fluminense, Fortaleza e Bahia, além de Vitória e Figueirense. A fórmula de disputa do Brasileiro será no sistema de pontos corridos, em turno e returno, sendo campeão o time que acumular o maior número de pontos. Em caso de empate em pontos ganhos entre dois clubes, o desempate será feito respeitando: o maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto (entre as duas equipes); e sorteio. A capacidade mínima exigida para os estádios é de 15.000 torcedores sentados. Série B - A CBF decidiu destinar cinco vagas na Copa do Brasil para valorizar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A entidade ainda irá arcar com os custos de cerca de 30% das passagens aéreas dos clubes, dos exames antidoping e dos deslocamentos dos árbitros, de acordo com o presidente do Futebol Brasil Associados, Peter Silva.