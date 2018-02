CBF adquire camisa de Vavá em leilão Representada pelo técnico Carlos Alberto Parreira, a CBF arrematou a camisa número 20 usada pelo atacante Vavá na Copa do Mundo de 58, na Suécia, que foi a leilão nesta quarta-feira na Christie´s, de Londres. O lance - cujo valor não foi divulgado pela entidade - foi dado por Parreira por telefone. "Recuperar a memória do nosso futebol através de um museu faz parte de um dos projetos que a CBF vem desenvolvendo. Nele estarão presentes as glórias do futebol brasileiro. Além do mais, nos sentimos felizes em colaborar com a família do Vavá, um dos grandes nomes do nosso futebol," disse Ricardo Teixeira, que não participou do leilão porque, no mesmo horário, tinha agendado um encontro com o presidente do Real Madrid, Florentino Perez.