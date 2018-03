CBF ainda não cancelou oficialmente a rodada A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não cancelou oficialmente a rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro. Até o início da tarde, não havia nenhuma orientação na entidade para a suspensão dos preparativos da 10ª rodada da Série A e 5ª rodada da Série B da competição. A tendência é a de que somente após a reunião desta tarde entre o ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, e o presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, saia uma decisão oficial. Detentora dos direitos de transmissão da Série A da disputa nacional, a TV Globo informou que somente se pronunciará sobre o assunto quando for comunicada pela entidade. No entanto, o diretor executivo da Globo Esportes, Marcelo Campos Pinto, apoiou a decisão dos clubes, de paralisar a disputa, durante a reunião realizada ontem à noite na sede da CBF entre dirigentes, presidentes de federações e o presidente da entidade, Ricardo Teixeira, segundo confidenciou para a Agência Estado um dos presentes no encontro.