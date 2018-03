CBF alerta jogadores insatisfeitos Depois de bater de frente com os clubes ao manter as convocações para a Copa das Confederações, a CBF fez um alerta aos jogadores que pretendiam descansar durante a competição - marcada para a segunda quinzena de junho, na Alemanha. Representando a posição do técnico Carlos Alberto Parreira, o supervisor da Seleção, Americo Faria, foi claro: jogador que ficar de fora da Copa das Confederações estará mais distante do Mundial de 2006. O recado é uma resposta aos atletas - entre eles Ronaldo - que pretendiam pedir dispensa para aproveitar o período de férias do futebol europeu. ?Por ser disputada a um ano da Copa do Mundo, a Copa das Confederações será uma etapa mais do que importante para observações do grupo que será convocado para 2006. Portanto, os jogadores que participarem da Copa das Confederações ficarão, evidentemente, mais próximos da Copa do Mundo?, disse Faria. ?Por via de conseqüência, quem ficar de fora da Copa das Confederações estará mais distante do Mundial de 2006?, argumentou. Antes do torneio na Europa, a Seleção faz dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No dia 5 de junho enfrenta o Paraguai, em Porto Alegre, e no dia 8 pega a Argentina, em Buenos Aires.