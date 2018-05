CBF altera data de jogo do Náutico na Copa do Brasil A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data do confronto entre Náutico e Ivinhema, do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida havia sido marcada para 24 de fevereiro, mas acabou sendo antecipada para o dia 10.