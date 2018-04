CBF altera data de três jogos do Brasileirão por causa da Olimpíada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira a alteração de três partidas do Campeonato Brasileiro, todas em adequação à tabela de partidas de futebol dos Jogos Olímpicos do Rio. O curioso é que os locais, datas e horários das partidas do Rio-2016 já são conhecidos desde novembro do ano passado.

Dois dos jogos do Brasileirão que precisaram ser alterados serão em São Paulo. Um é o duelo entre São Paulo e Atlético-MG, no Morumbi, que foi adiado de 3 de agosto (quarta) para o dia seguinte. O mesmo acontece com Cruzeiro x Inter, no Independência, que passou de quarta para quinta.

Isso porque, no mesmo dia 3 de agosto, há partidas do futebol feminino do Rio-2016 marcadas tanto para o Itaquerão quanto para o Mineirão. Já o duelo entre Corinthians e Cruzeiro, inicialmente marcado para 6 de agosto, sábado, foi transferido para o domingo. A partida será no Pacaembu, uma vez que o Itaquerão estará cedido aos organizadores da Olimpíada.