Segundo a entidade, a solicitação da mudança foi do Fluminense, lanterna do Brasileirão, com apenas 18 pontos em 24 partidas. Antes do confronto entre os dois clubes, o Avaí vai a campo neste domingo para enfrentar o Barueri, em casa. Já o Fluminense encara o Grêmio, no Olímpico, também no domingo.