CBF altera data e horário de Náutico x São Paulo

A mudança foi feita a pedido da emissora de televisão que detém os direitos de transmissão do Brasileiro. O motivo foi a ausência de clubes paulistas na Copa Sul-Americana, já que o próximo dia 30, uma quarta-feira, é data reservada para a competição continental. Assim, o jogo remarcado não será mais realizado no domingo seguinte, junto com o restante da rodada.

Recentemente, Corinthians e Palmeiras também tiveram partidas remarcadas pelo mesmo motivo. Por causa disso, o time corintiano ganhou uma folga de duas semanas na tabela. Já a equipe palmeirense, que não entra em campo neste final de semana e joga apenas na outra quarta-feira, dia 23, terá dez dias de folga.