CBF altera tabela da Copa do Brasil Quatro partidas válidas pela primeira fase da Copa do Brasil tiveram as datas alteradas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogo de volta entre Guarani e Pelotas, que estava previsto para o dia 19 de fevereiro, foi transferido para o dia seguinte, no mesmo horário e local - o estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. De acordo com o departamento técnico da entidade, a alteração atende a uma soliticação da Polícia Militar. A PM argumentou que no dia 19 a cidade já vai receber a partida entre Ponte Preta e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, e não teria condições de garantir a segurança dos torcedores, caso os dois jogos acontecessem simultaneamente. Ponte x Palmeiras deveria ser realizado no dia 29 de janeiro, mas foi adiado duas vezes por conta da briga entre as emissoras de TV pelos direitos de transmissão. Também foram transferidas do dia 19 para o dia 20, as partidas entre Alegrense (ES) x Criciúma (SC) e Tuna Luso (PA) x Atlético-PR. O jogo Cruzeiro-MG x Rio Branco-ES também teve a data alterada. Por soliticação da Federação Mineira, o jogo saiu do dia 12 de março para o dia 14 de março.