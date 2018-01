CBF ameaça mexer nos gols de Pelé: Opine Ronaldo Fenômeno disse nesta segunda-feira que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está fazendo uma revisão do número oficial de gols de Pelé pela Seleção Brasileira . Dias atrás, ele havia dito que um de seus objetivos é superar a marca de Pelé como artilheiro da Seleção. Pelé tem 95 gols com a camisa do Brasil, e Ronaldo tem 49. Dê sua opinião: Ronaldo está certo em pedir essa recontagem dos gols de Pelé? Isso é bom para a imagem dele? Clique aqui para participar da enquete.