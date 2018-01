CBF analisa amanhã pedido do São Paulo A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que havia negado pedido do São Paulo para fazer excursão à Coréia do Sul, só vai se pronunciar amanhã sobre a decisão do clube paulista de enviar um time misto para a disputa da Copa da Paz, entre 15 e 22 de julho. A CBF também negou solicitação do Corinthians para a realização de dois amistosos na Inglaterra.