CBF antecipa dois jogos da Série B A Confederação Brasileira de Futebol antecipou dois jogos da rodada inicial da segunda fase da Série B do Brasileiro, a pedido das emissoras de televisão. Assim, na sexta-feira, o Marília recebe o Bahia pelo grupo B, às 20h30, no estádio Bento de Abreu. E no mesmo dia e horário, só que pela outra chave, Santa Cruz e Brasiliense se enfrentam no Arruda. No sábado, às 16 horas, o Fortaleza recebe o Ituano no Presidente Vargas, pelo grupo A, e o Avaí e Náutico, pela chave B, se enfrentam no estádio da Ressacada. A segunda rodada também foi confirmada toda para terça-feira, dia 5 de outubro. Confira os jogos: Ituano x Santa Cruz; Brasiliense x Fortaleza; Bahia x Avaí e Náutico x Marília.