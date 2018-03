CBF antecipa jogo da Lusa contra o Ceará A Portuguesa teve o jogo contra o Ceará antecipado do dia 10 para dia 9, sexta-feira, às 20h30, no Canindé. A alteração foi feita pela CBF a pedido do SporTV, que transmitirá a partida para o Ceará. O lateral-esquerdo Cláudio, recuperado de lesão muscular, poderá fazer sua estréia. O lateral-direito Rissutt e o zagueiro Evaldo, contundidos no empate por 1 a 1 com o Gama, não devem ser problemas.