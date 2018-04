CBF antecipa partidas de Corinthians e Inter para sábado

A CBF confirmou nesta segunda-feira mudanças nos jogos de Corinthians e Internacional na 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Para evitar que São Paulo receba jogos de dois times da cidade no mesmo dia, a entidade antecipou Corinthians x Criciúma e Figueirense x Internacional para o sábado.

Inicialmente estes dois jogos seriam disputados no domingo simultaneamente aos demais oito confrontos da rodada final da competição. Mas o jogo do Corinthians e o duelo entre Palmeiras e Atlético Paranaense, ambos na capital, preocupou o Ministério Público e a Polícia Militar, que pediram a mudança de ao menos uma partida para evitar eventuais confrontos entre as duas torcidas da cidade.

A CBF atendeu o pedido e antecipou a partida do Corinthians para às 16h30 deste sábado, no Itaquerão. A mudança exigiu também a antecipação da partida do Internacional porque os dois times disputam vaga no G4 da tabela de classificação - brigam pelo terceiro lugar, que dá vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.

Assim, a partida do Internacional sofreu duas mudanças - uma na data e outra no local da partida. Dono do mando, o Figueirense havia transferido a partida de Florianópolis para Chapecó (SC), de olho na renda dos torcedores colorados no oeste catarinense. Mas o confronto terá que retornar para a capital de Santa Catarina, para o estádio Orlando Scarpelli, porque a delegação do Internacional não encontrou vagas em voos disponíveis para Chapecó no sábado.

Até o início da noite desta segunda, a CBF não alterara o local da partida entre Palmeiras e Atlético Paranaense, marcado inicialmente para o Allianz Parque. O clube e a construtora do novo estádio temem que o eventual rebaixamento do time paulista, no ano do centenário, gere grande revolta da torcida, que poderia invadir o gramado com facilidade porque a casa nova do Palmeiras não conta com alambrados. Por essa razão, a diretoria estaria cogitando transferir o jogo para o Pacaembu.