CBF anuncia acerto com Ricardo Gomes Ricardo Gomes é o novo técnico da seleção olímpica. A contratação foi confirmada oficialmente nesta sexta-feira, após reunião do treinador com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, no Rio de Janeiro. Depois da boa campanha no Campeonato Brasileiro, levando o Juventude ao 7º lugar, o ex-zagueiro terá o grande desafio de conquistar a inédita medalha de ouro para o Brasil na Olimpíada de Atenas, em 2004.