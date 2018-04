CBF anuncia acordo com a Gol após romper com a TAM Depois do polêmico encerramento de contrato com a TAM, que rompeu o vínculo, a CBF anunciou na manhã desta terça-feira um novo acordo com outra companhia aérea, a Gol. O contrato é de quatro anos e, por ora, só envolve a seleção brasileira e a CBF. Mas a Gol adiantou que, a exemplo do que acontecia com a TAM, já está negociando também com os clubes filiados à entidade.