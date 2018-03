CBF anuncia datas da Copa do Brasil A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou agora à tarde as datas das quarta-de-final da Copa do Brasil. A rodada de ida será disputada no próximo dia 15 e os jogos de volta ficaram para o dia 23. Flamengo, São Paulo, Ponte Preta e Atlético-PR irão decidir em casa a vaga para as semifinais da competição. Confira a tabela das quartas-de-final: 16/05: Coritiba x Flamengo - Couto Pereira Grêmio x São Paulo - Olímpico Fortaleza x Ponte Preta - Presidente Vargas Corinthians x Atlético-PR - Pacaembu 23/05: Flamengo x Coritiba - Maracanã São Paulo x Grêmio - Morumbi Ponte Preta x Fortaleza - Moisés Lucarelli Atlético-PR x Corinthians - Joaquim Américo