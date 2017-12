CBF anuncia dia para convocar Seleção A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta quinta-feira que a convocação da seleção brasileira, para a disputa da partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, contra o Uruguai, em Montevidéu, no dia 1º de julho, está prevista para o dia 13. Os jogadores selecionados se apresentam no dia 17 e iniciam o período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana. A viagem para o Uruguai está prevista para a tarde do dia 29, em um vôo fretado, que retorna ao Brasil, após a realização da partida.