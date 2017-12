CBF anuncia novo técnico às 16h O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, irá anunciar nesta terça-feira, às 16h, em Brasília, o nome do novo técnico da seleção brasileira. Nesta ocasião deverá ser confirmado o nome do cruzeirense Luiz Felipe Scolari. Antes disso, Teixeira acompanhará a votação do relatório final da CPI CBF/Nike. A convocação para a partida contra o Uruguai, dia 1º de julho, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, será anunciada na quarta-feira.