CBF anuncia novo treinador da seleção brasileira sub-17

Amadeu chega ao time sub-17 amparado pela boa experiência adquirida no Vitória. No clube baiano, ele foi campeão da Copa do Brasil Sub-20, em 2012, e vice no ano passado. Também atuou no time profissional como auxiliar e até comandou a equipe em algumas partidas da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano.

"Quando o [Erasmo] Damiani me convidou, falei para ele que não se tratava de um convite, mas de uma convocação, e que eu estava pronto para o desafio", afirmou o novo treinador da seleção sub-17.

Amadeu assume o time já pensando em sua primeira convocação. Até o fim de semana, ele vai anunciar sua lista para a primeira etapa de treinos visando o Mundial. E promete surpresas no grupo que foi campeão que foi campeão sul-americano em março, sob o comando de Zanardi.

"Estão na lista jogadores que não foram convocados para o Sul-Americano em março e outros que não jogaram. Nesta primeira etapa, vamos dar oportunidade a quem ainda não teve", afirmou o novo treinador do time. Esta fase de treinos será realizada em Itu, entre os dias 11 e 16 de maio. Estão programados três jogos-treinos e a disputa de um torneio amistoso na Coreia do Sul.

A contratação de Amadeu faz parte das recentes mudanças na base da seleção. Elas tiveram início com a chegada de Erasmo Damiani para substituir Alexandre Gallo como coordenador da base. A saída de Gallo, que segue como técnico da equipe sub-20 e da seleção olímpica, se deveu ao fraco rendimento do time no Sul-Americano Sub-20 - foi apenas o quarto colocado.

Desde que assumiu a função na CBF, Damiani já promoveu duas alterações na base da seleção. Antes de trocar o comando do time sub-17, ele demitiu Cláudio Caçapa e contratou Guilherme Dalla Dea, ex-São Paulo, para a seleção sub-15.