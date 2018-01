CBF anuncia que amistoso entre Brasil e Colômbia acontecerá no Engenhão

A CBF revelou nesta segunda-feira que o amistoso entre Brasil e Colômbia, marcado para o dia 25 de janeiro, acontecerá no Estádio Engenhão. O duelo havia sido confirmado no início do mês e acontecerá em prol das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense, uma vez que a renda da partida será destinada para suas famílias.

"Devido à proximidade do jogo e após vistoria técnica nos estádios, chegamos à conclusão que o Estádio Nilton Santos oferece melhores condições e exigirá uma estrutura de operação menor e mais eficiente", explicou o diretor de competições da CBF, Manoel Flores.

Através de seu site oficial, a CBF também anunciou que a venda de ingressos começará no próximo dia 9. Outra novidade é que a seleção brasileira contará somente com jogadores que atuam no Brasil. Como o amistoso acontecerá fora de uma data Fifa, a entidade achou melhor não tentar a liberação dos atletas que defendem clubes do exterior.

"Por não se tratar de uma data Fifa, vamos trabalhar com jogadores de times brasileiros, até para não constranger um clube ou jogador que tenha de negar a convocação por conta de campeonatos em andamento. É uma partida organizada por um motivo muito específico, e espero que possamos ajudar essas famílias que tiveram um perda tão grande", comentou o coordenador de seleções, Edu Gaspar.

Apesar das circunstâncias, o técnico Tite exaltou a possibilidade de testar novas opções na partida. "Claro que é uma partida com um caráter especial, mas vamos aproveitar para observar mais de perto alguns jogadores que não tiveram oportunidade em outras convocações. Será um bom laboratório para tirarmos algumas dúvidas."

O confronto do dia 25 foi marcado para estreitar ainda mais os laços entre Brasil e Colômbia, tão fortalecidos após as homenagens dos colombianos à Chapecoense. No dia 29 de novembro, o avião que levava para Medellín os jogadores do clube catarinense, além de profissionais de imprensa, caiu e matou 71 pessoas. Serão as famílias destas vítimas que receberão a renda do amistoso de janeiro.