CBF anuncia que vai promover campanha antidoping no Brasileirão

A CBF informou nesta sexta-feira que realizará na segunda rodada do Campeonato Brasileiro uma campanha para prevenir os jogadores de caírem no doping. Intitulada #JogoLimpo, a ação alertará sobre os perigos da utilização de substâncias proibidas.

A segunda rodada do Brasileirão acontece entre os dias 21 e 23 de abril. O mês foi escolhido por contemplar o Dia Mundial do Jogo Limpo (10 de abril). Durante os jogos, crianças entrarão em campo vestindo a camisa da campanha.

O presidente da Comissão Nacional de Médicos de Futebol, Jorge Pagura, informou que o Brasil é um dos países que consegue melhor controlar o doping. "Por isso, não poderíamos deixar de participar. Desta forma, faremos com que as gerações mais novas aprendam que esporte se faz treinando e não utilizando drogas proibidas."

A campanha foi idealizada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), em parceria com o ministério do Esporte. "Como a CBF tem uma história muito grande no controle de dopagem, nós não poderíamos perder a oportunidade desta parceria", comentou o secretário nacional da ABCD, Luiz Celso Giacomini.