CBF anuncia tabela da Copa do Brasil O departamento técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta quinta-feira o sorteio dos mandos de campo das oitavas-de-final da Copa do Brasil. Os jogos desta fase serão realizados quarta-feira e dia 5 de maio. As datas das quartas-de-final serão em 12 e 19 de maio, as semifinais em 26 de maio e 9 de junho e as finais em 16 e 23 de junho. Confira todos os confrontos das oitavas-de-final: Dia 14 de abril - 21h45 - Goiás x Palmeiras - Serra Dourada - Goiânia 20h30 - Guarani x Santo André - Brinco de Ouro - Campinas 20h30 - Palmas x Gama - Nilton Santos - Palmas 20h30 - Americano x 15 de Novembro - Godofredo Cruz - Campos 20h30 - Corinthians x Fortaleza - Pacaembu - São Paulo 21h45 - Internacional x Vitória - Beira-Rio - Porto Alegre 21h45 - Fluminense x Grêmio - Maracanã - Rio de Janeiro 21h45 - Santa Cruz x Flamengo - Arruda - Recife Dia 5 de maio - 20h30 - Palmeiras x Goiás - Palestra Itália - São Paulo 20h30 - Santo André x Guarani - Bruno José Daniel - Santo André 20h30 - Gama x Palmas - Bezerrão - Brasília 20h30 - 15 de Novembro x Americano - Sady Schmidt - Campo Bom 21h45 - Fortaleza x Corinthians - Castelão - Fortaleza 21h45 - Vitória x Internacional - Barradão - Salvador 21h45 - Grêmio x Fluminense - Olímpico - Porto Alegre 21h45 - Flamengo x Santa Cruz - Maracanã - Rio de Janeiro