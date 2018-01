CBF anuncia tabela e divide em duas semanas jogos de ida da 2ª fase da Série C

Nesta fase serão apenas dois jogos, de ida e volta. Quem somar mais pontos vai chegar às semifinais e garantir o acesso à Série B de 2016. Em caso de igualdade em pontos, o saldo de gols será critério de desempate, com o gol fora de casa tendo peso.

Os jogos de ida começam no final de semana. No sábado, às 19 horas, o Tupi, terceiro colocado do Grupo B, recebe em Juiz de Fora (MG) o ASA, vice-líder do Grupo A. No domingo, também às 19 horas, o Confiança, quarto colocado do Grupo A, vai receber em Aracaju o Londrina, líder do Grupo B.

A rodada daí só vai continuar no dia 7, uma quarta-feira, às 20h30, quando o Vila Nova, terceiro colocado do Grupo A, vai enfrentar a Portuguesa, vice-líder do Grupo B. O quarto jogo será disputado no dia 10, um sábado, às 16 horas, na cidade de Pelotas (RS) entre o Brasil, quarto do Grupo B, e o Fortaleza, líder do Grupo A.

VOLTA - Ao contrário, os jogos de volta vão acontecer em um mesmo fim de semana. No sábado, dia 17, acontecerão dois jogos. A Portuguesa vai pegar o Vila Nova, no Canindé, às 21 horas. Antes disso, às 16 horas, na Arena Castelão, o Fortaleza vai medir forças contra o Brasil.

No domingo, dia 18, às 19 horas, o Londrina vai jogar contra o Confiança, no estádio do Café, no norte do Paraná. E na segunda-feira, às 20h30, o ASA, em Arapiraca, vai pegar o Tupi.

Confira a 2.ª fase da Série C:

JOGOS DE IDA

03/10 (sábado)

19 horas

Tupi-MG x ASA-AL

04/10 (domingo)

19 horas

Confiança-SE x Londrina-PR

07/10 (quarta-feira)

20h30

Vila Nova-GO x Portuguesa-SP

10/10 (sábado)

16 horas

Brasil-RS x Fortaleza-CE

JOGOS DE VOLTA

17/10 (sábado)

16 horas

Fortaleza-CE x Brasil-RS

21 horas

Portuguesa-SP x Vila Nova-GO

18/10 (domingo)

19 horas

Londrina-PR x Confiança-SE

19/10 (segunda-feira)

20h30

ASA-AL x Tupi-MG