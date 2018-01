CBF apela à Fifa para ter Élber O técnico Luiz Felipe Scolari, o coordenador Antônio Lopes e os jogadores Cris, Geovanni, Juninho Pernambucano e Dida embarcaram às 1540, no Rio, com destino ao aeroporto de Cumbica, em São Paulo, onde se juntarão aos demais integrantes da seleção brasileira, que viajará ainda hoje para a Colômbia. A estréia do Brasil na Copa América, será quinta-feira, contra o México, em Cali. Antes do embarque, o coordenador Antônio Lopes anunciou que a CBF enviou um fax para a Fifa, exigindo que a entidade interceda junto ao Bayern de Munique, no sentido de liberar o atacante Élber para a disputa da Copa América. No mesmo fax, o presidente Ricardo Teixeira pede punição para o clube alemão, caso este se mantenha irredutível em sua decisão de não liberar o jogador.