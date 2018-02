CBF apresenta camisa da seleção para a Copa do Mundo A inscrição ?Nascido para jogar futebol?, a gola com cinco estrelas e as mangas inspiradas no desenho do calçadão da Praia de Copacabana foram as principais inovações da nova camisa da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo da Alemanha. O novo vestuário foi apresentado na manhã desta segunda-feira no Centro de Educação Física do Exército, na Urca, no Rio. E, apesar das modificações, manteve o tradicional design da ?amarelinha?. ?Nascido para jogar?, uma das principais novidades da nova camisa da seleção, está inscrito em letras pequenas na borda debaixo do traje. Já as cinco estrelas, representando os cinco campeonatos mundiais do Brasil, foram gravadas na parte interna da gola em verde. O escudo da seleção ganhou destaque e agora vem sobre uma moldura. Além da nova camisa, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Nike também mostraram os novos uniformes número 2 da seleção em azul e os de treino, em que se destacam uma vestimenta em dois tons verdes. Para apresentar a nova camisa da seleção, a CBF e a Nike ainda montaram uma suntuosa exposição com várias peças de valor histórico para o futebol brasileiro. Dentre as relíquias estão a réplica da Taça Jules Rimet, conquistada na Copa de 1970, e as camisas usadas pelos jogadores em todas as edições do Mundial. Entre as raridades estão a da Copa de 1930 e a de 1938 ? autografada pelo craque Domingos da Guia. Apesar de todo aparato, a exposição não será aberta ao público e foi montada somente para a exibição da nova camisa.