CBF apresenta terceira camisa da seleção nesta terça-feira

SÃO PAULO - A CBF apresenta nesta terça-feira a nova camisa n.º 3 da seleção. Ousado, o fardamento será na cor preta e com mudança na disposição do escudo da entidade.

Em vez do brasão da CBF, a nova camisa traz a representação do Cruzeiro do Sul na parte frontal da camisa. O escudo da entidade foi para uma das mangas, e o da Nike - fornecedora do material esportivo - para a outra.

Comemorativo, o novo uniforme é inspirado na roupa usada em 1914, na primeira partida oficial do time brasileiro. A nova camisa, contudo, não poderá ser usada em jogos da equipe, já que o estatuto da CBF proíbe que a seleção brasileira utilize uniforme em cores que não constam na bandeira nacional.