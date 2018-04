CBF atende Botafogo e libera Vitinho e Gabriel da Sub-20 RIO - A CBF atendeu parcialmente ao pedido do Botafogo, que solicitou as dispensas do volante Gabriel, do atacante Vitinho e do zagueiro Dória da seleção brasileira Sub-20 - o time do Brasil fará uma série de amistosos nas próximas semanas. A entidade dispensou os dois primeiros, mas manteve a convocação do defensor, que, portanto, desfalcará o clube carioca até 16 de junho.