CBF aumenta número de substituições em jogos da base

A CBF anunciou nesta terça-feira uma importante alteração nos principais campeonatos organizados pela entidade máxima do futebol A partir de agora, os clubes terão direito a fazer seis substituições durante a partida e não três, como acontece no time profissional.

A nova regulamentação permite que os times façam três alterações no intervalo e mais três em qualquer momento da partida. A novidade será testada na Copa do Brasil Sub-17 e Sub-20 e no Brasileirão Sub-20.

Segundo comunicado divulgado pela CBF a mudança é uma forma da entidade se reaproximar dos clubes, que foram consultados e concordaram com a alteração como uma forma de testar mais garotos e darem experiência a eles, além da questão física ter sido levada em consideração.

“Essa conversa já existia há algum tempo entre os clubes. O departamento de Seleções da CBF, juntamente com a Diretoria de Competições, abraçou o projeto. Além de melhorar tecnicamente a competição, dar mais oportunidade para os times observarem e também desenvolver seus atletas, ajuda a Seleção Brasileira na captação de novos talentos”, disse Eramos Damiani, coordenador das categorias de base da CBF.