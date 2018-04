CBF confirma a presença da presidente Dilma em 1º evento-teste do Maracanã

RIO - A CBF confirmou nesta terça-feira que a presidente Dilma Rousseff vai comparecer ao primeiro evento-teste do Maracanã, no dia 27 de abril. Das arquibancadas do estádio reformado, Dilma vai assistir ao jogo que envolverá os amigos dos campeões mundiais Ronaldo e Bebeto.

Por se tratar de evento-teste, a partida terá público restrito, com ocupação de apenas 30% dos 78.800 lugares disponíveis no Maracanã. Somente operários, familiares e amigos dos jogadores das duas equipes em campo poderão acompanhar a partida na arquibancada, além da imprensa.

Nesta terça, os operários encerraram a instalação da nova cobertura do estádio, palco da final da Copa das Confederações, em junho. Eles colocaram a última das 120 membranas de lona de teflon e fibra de vidro e completaram o anel que protege da chuva e do sol cerca de 95% dos assentos da arena. Com a definição da cobertura, as obras do estádio alcançaram o índice de 96% de conclusão.

Depois do amistoso entre os amigos de Bebeto e Ronaldo, o Maracanã sediará o segundo evento-teste no dia 15 ou 18 de maio. Para este jogo, ainda a espera de maiores definições, o estádio contará com capacidade ampliada para 50%.