CBF confirma amistoso com a Coréia A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o adversário do Brasil no segundo jogo após a conquista do pentacampeonato mundial: será a Coréia do Sul, em amistoso programado para 20 de novembro, em Seul. Pela partida, a CBF deverá receber cerca de US$ 700 mil. Havia outros convites para seleção, como um dos Estados Unidos. Mas a opção pela Coréia deve-se ao tratamento recebido pela delegação durante a primeira fase do Mundial. Outro motivo levado em consideração pela diretoria da CBF foi o grande interesse demonstrado pelos coreanos durante a Copa do Mundo. A cada jogo da equipe, as ruas centrais das principais cidades do país eram ocupadas por centenas de milhares de pessoas. De acordo com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, o técnico convidado para dirigir o amistoso será anunciado até o fim de outubro. Na entidade crescem os rumores de que esse treinador deverá comandar a seleção olímpica a partir de dezembro, mês em que a equipe sub-23 deverá ser convocada para um primeiro teste, ou seja, um amistoso a ser disputado fora do Brasil. Teixeira já afirmou que os dois técnicos - o da seleção olímpica e o da principal - serão escolhidos entre os que trabalham no Campeonato Brasileiro. Os nomes mais cotados para substituir Luiz Felipe Scolari na equipe pentacampeã continuam sendo os de Carlos Alberto Parreira, Vanderlei Luxemburgo e Oswaldo de Oliveira. O critério para a definição é claro: o treinador tem que levar seu time à fase final do Brasileiro e ter grande aceitação popular. Para comandar a seleção olímpica, surgem como favoritos Jair Picerni, hoje no Guarani, e Mário Sérgio, no São Caetano. Mas Teixeira não dá pistas em público e vai aguardar mais algumas rodadas do campeonato para se manifestar.