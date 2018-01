CBF confirma amistoso contra Emirados A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou nesta quinta-feira, através de seu site oficial, o amistoso que a seleção brasileira fará contra Emirados Árabes Unidos, no próximo dia 12 de novembro. O local da partida ainda será escolhido e as opções são Dubai e Abu Dhabi. Antes de enfrentar a seleção árabe, o Brasil terá quatro jogos. O primeiro, dia 17 de agosto, será um amistoso contra a Croácia, em Split. As três partidas restantes serão pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha: contra o Chile, dia 4 de setembro, em Brasília; contra a Bolívia, dia 8 de outubro, em La Paz; e contra a Venezuela, dia 11 de outubro, em Belém.