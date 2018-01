CBF confirma amistoso da seleção contra a Costa Rica em setembro

A CBF anunciou oficialmente nesta terça-feira que a seleção brasileira fará um amistoso diante da Costa Rica, no dia 5 de setembro, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O confronto, marcado para começar às 17 horas (de Brasília), será na Red Bull Arena.

O confronto definiu a agenda do Brasil para o próximo mês, no qual também enfrentará os Estados Unidos, no dia 8, em Massachusetts, no Gillette Stadium, às 21h40 (horário de Brasília).

Agora oficialmente confirmada como adversária da seleção comandada por Dunga, a Costa Rica foi a grande surpresa da Copa do Mundo de 2014, quando avançou às quartas de final e acabou sendo eliminada apenas nos pênaltis pela Holanda. Antes disso, o país se classificou para as oitavas de final como líder do "Grupo da Morte" da competição, que também contou com Uruguai, Itália e Inglaterra.

Ao confirmar o amistoso diante dos costarriquenhos, a CBF lembrou que o time nacional treinou no local do amistoso em 8 de setembro do ano passado, quando se preparou para encarar o Equador, no dia seguinte, no Estádio Metlife, também em Nova Jersey, já sob o comando de Dunga.

O último confronto entre Brasil e Costa Rica aconteceu em 2011, quando a seleção nacional venceu por 1 a 0, fora de casa, em San José, com um gol de Neymar.