CBF confirma amistoso do Brasil contra Portugal em fevereiro A CBF confirmou, no início da madrugada desta quinta-feira, em uma nota no seu site oficial, o primeiro amistoso da seleção brasileira em 2007. O jogo será no dia 6 de fevereiro e o adversário será Portugal, comandado pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari. A partida acontecerá no Emirates Stadium, em Londres. De propriedade do Arsenal, o local foi o palco da vitória do Brasil sobre a Argentina por 3 a 0, em setembro do ano passado. A última vez que o Brasil enfrentou a seleção portuguesa foi em março de 2003. A partida aconteceu no Estádio das Antas, na Cidade do Porto, e a vitória foi da equipe da casa por 2 a 1 - gols de Pauleta e Deco para Portugal, e Ronaldinho Gaúcho, em cobrança de pênalti, para os brasileiros. O jogo foi um dos primeiros de Felipão no comando da seleção européia, que se preparava para a disputa da Eurocopa do ano seguinte - em casa, os portugueses ficaram com o vice ao perder a final para a Grécia. Naquele amistoso, a seleção brasileira era comandada por Carlos Alberto Parreira. Agora com Dunga no banco, o Brasil disputará seu sétimo jogo depois da Copa do Mundo. Foram cinco vitórias - Argentina, País de Gales, Combinado do Kuwait, Equador e Suíça - e um empate na estréia, contra a Noruega. Em 2007, o Brasil ainda terá outros amistosos, a disputa da Copa América - em junho e julho, na Venezuela - e o começo das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, que será na África do Sul. Atualizado às 14h58