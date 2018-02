CBF confirma Avaí no lugar do Rio Branco na Copa do Brasil A CBF anunciou nesta sexta-feira que o Avaí, de Santa Catarina, está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, no lugar do Rio Branco, do Paraná, e vai enfrentar o Villa Nova, de Minas, em jogos nos dias 4 e 11 de abril, respectivamente em Nova Lima e Florianópolis. O Rio Branco foi eliminado por ter utilizado de forma irregular o jogador Paulo Massaro no segundo jogo contra o Avaí, quando venceu por 1 a 0, em Florianópolis, e assegurou a classificação - em Paranaguá houve empate por 1 a 1. Os dirigentes do Rio Branco culpam a Federação Paranaense de Futebol, que teria atrasado o envio da documentação à CBF. O Villa Nova também foi beneficiado nessa história, já que havia perdido o primeiro jogo para o Rio Branco por 3 a 0, no interior do Paraná. O time mineiro eliminou a Ponte Preta na primeira fase. O vencedor desse duelo pega nas oitavas-de-final América-RJ ou Atlético Mineiro, que empataram a primeira partida em 1 a 1.