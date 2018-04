CBF confirma clássico entre Fluminense e Vasco no Maracanã

Se depender do Fluminense, o Maracanã não ficará escanteado neste Brasileirão. Nesta quarta-feira, a CBF confirmou que o clássico entre o time tricolor e o Vasco será disputado no famoso estádio carioca, no dia 26 de agosto. O duelo será válido pela 22ª rodada do campeonato.

O clássico estava sem local definido desde o início do Brasileirão. Até que a CBF confirmou o Maracanã como sede da partida marcada para as 16 horas do dia 26 deste mês. Não houve qualquer alteração na data e no horário do confronto.

Antes disso, o time comandado pelo técnico Abel Braga vai receber o Atlético-MG no mesmo estádio na próxima segunda-feira, pela 21ª rodada. Como também mandou a partida contra o Atlético-GO no local, o Flu jogará no Maracanã pelo terceiro jogo seguido.

Dentre os cariocas, o tricolor vem sendo o mais assíduo no Maracanã neste Brasileirão. O Vasco manda suas partidas em São Januário, o Botafogo, no Engenhão, e o Flamengo adotou o Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, como sua casa, após não chegar a acordo com o consórcio que administra o Maracanã.

O estádio vem sendo uma das estruturas que ficaram relegadas a segundo plano após a Olimpíada do Rio de Janeiro, disputada em agosto do ano passado.