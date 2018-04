CBF confirma confrontos da terceira fase da Série D

Dois dos cinco jogos de ida serão realizados no próximo sábado, e os outros três no domingo. O curioso é que mesmo tendo feito campanha melhor que seu rival, o Chapecoense decidirá a vaga fora de casa.

No sábado, o Tupi recebe o Macaé, às 16 horas, no Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora, enquanto o Uberaba enfrenta o Araguaia, também às 16 horas, em casa.

No domingo outros três jogos fecham os confrontos de ida da terceira fase. Em Santarém, o São Raimundo joga contra o Cristal, às 17 horas, no Colosso do Tapajós. No Estádio Batistão, em Aracaju, o Sergipe recebe o Alecrim, às 16 horas. Em Santa Catarina, o Chapecoense enfrenta o Londrina, às 15 horas, no Estádio Índio Condá, em Chapecó.

A competição começou com 40 clubes e apenas os quatro primeiros colocados conquistarão o acesso à Série C de 2010. Dos dez clubes participantes desta terceira fase, oito avançarão à próxima etapa. Assim, os três melhores times eliminados no mata-mata serão reclassificados por índice técnico.

Confira os confrontos da terceira fase da Série D:

Jogos de ida:

Sábado

16 horas

Tupi-MG x Macaé-RJ

Uberaba-MG x Araguaia-MT

Domingo

15 horas

Chapecoense-SC x Londrina

16 horas

Sergipe-SE x Alecrim-RN

17 horas

São Raimundo-PA x Cristal-AP

Jogos de volta:

Domingo (13/09)

15 horas

Macaé-RJ x Tupi-MG

16 horas

Londrina-PR x Chapecoense-SC

17 horas

Alecrim-RN x Sergipe-SE

Araguaia-MT x Uberaba-MG

19h30

Cristal-AP x São Raimundo-PA